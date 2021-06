"Fiducia nella squadra. E' la finale più bella"

ALESSANDRIA - Chi era allo stadio, mercoledì sera, fatica ancora a ritrovare la voce, lasciata definitivamente al pareggio di Stanco. Anche per i tifosi è iniziato il conto alla rovescia: quattro anni dopo è di nuovo finale, "ma la squadra ci arriva in modo diverso, con un altro spirito. Per questo - sottolineano alcuni - abbiamo fiducia. Anche se il Padova è molto forte".

C'è chi dà suggerimenti per la formazione a Longo - "Frediani al posto di Mustacchio e Stanco per sfruttare i cross: ha stazza, contro giocatori molto fisicati" - e chi insiste sull'importanza di giocare molto palla a terra.

"Gara1 conta tanto - aggiungono altri - ma anche giovedì ci sarà l'effetto Moccagatta".