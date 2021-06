VenticinquesimoMinuto di recupero della Finale di andata: Padova - Alessandria

In diretta alle ore 20.00 con il racconto della partita dei Grigi, le opinioni degli ospiti, statistiche e molto altro. Conduce Alessandro Venticinque insieme con Marco Lovisolo in studio e Silvio Bolloli al commento tecnico. Ospiti della puntata Marcello Feola giornalista de Il Piccolo e Alessandro Trisoglio, ex addetto stampa dell'Alessandria Calcio.