Arte e musica per i cento anni del Pci

Margherita Bassini della Fondazione Longo presenta le iniziative in programma per venerdi al Cargo21 in via Baudolino Giraudi 21 a Castellazzo. La giornata segna anche la partenza della rassegna 'E a un certo punto il rosso cambiò colore', realizzata con la direzione artistica di Paolo Archetti ed Eugenio Merico.