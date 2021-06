Ecolibarna, Fornaro al governo: «Serve un nuovo accordo per la bonifica»

SERRAVALLE SCRIVIA — A che punto è la messa in sicurezza dell’Ecolibarna di Serravalle Scrivia e quando saranno disponibili i fondi già stanziati? Lo chiede il capogruppo di LeU alla Camera, il deputato ovadese Federico Fornaro, con un’interrogazione al ministro della Transizione ecologica.

«Risulta che le risorse finanziarie già a suo tempo stanziate a favore della messa in sicurezza dell’Ecolibarna sarebbero attualmente non disponibili nella contabilità degli organi esecutori dei progetti. Senza tali fondi non è possibile per le strutture incaricate procedere alla programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi necessari al completamento delle opere per la messa in sicurezza del sito inquinato», scrive Fornaro nell’interrogazione.

Il capogruppo di LeU chiede quindi di «approvare un nuovo accordo di programma per la prosecuzione delle fasi di messa in sicurezza dell’Ecolibarna». Quello precedente risale al 2015 e individua la Provincia di Alessandria come soggetto attuatore degli interventi.