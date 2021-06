Ambulanza in fiamme in via La Malfa

ALESSANDRIA - In fiamme un'ambulanza della Croce Verde in via La Malfa. L'equipaggio stava operando ad uno dei piani rialzati di una palazzina del quartiere, quando, per un fatto ancora da verificare, il mezzo di soccorso ha preso fuoco. L'incendio si sarebbe propagato dal motore. Le fiamme hanno interessato anche la palazzina.