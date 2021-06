L'opera buffa "Gianni Schicchi" al teatro della Soms

SALE - L’associazione di promozione sociale Innesti di Cultura riporta in provincia ‘Gianni Schicchi’, opera buffa scritta da Giacomo Puccini nel 1918 su libretto di Giovacchino Forzano e presentato per la prima volta al Metropolitan di New York nello stesso anno. La versione proposta da Innesti di Cultura, con la direzione del maestro Victor Andrini e in riduzione pianistica, sarà messa in scena nel bel teatro della Soms di Sale sabato 26 giugno alle ore 21.15 (a ingresso libero su prenotazione al numero 333 7569693). Regia di Davide Mura; costumi di Serena Laborante.