Vaccini: cambia l'orario del centro di via Novi

OVADA - Sarà in vigore a partire da domani, venerdì 25 giugno, l’orario estivo dei Centri vaccinali dell’ASL di Alessandria. «La nuova modulazione – spiegano dagli uffici di via Venezia, sede dell’Azienda Sanitaria Locale – fa fronte alla necessità di portare avanti a pieno ritmo la campagna vaccinale anche nei mesi più caldi. L’apertura dei Centri viene anticipata alle ore 7.00 per consentire ai cittadini e al personale di svolgere con maggior confort le procedure di vaccinazione».

Anche il Centro vaccinale di Ovada (che, come è noto, da qualche settimana si è trasferito nell’area dell’ex “Story Park” di via Novi), pertanto, resterà operativo tutti i giorni dalle ore 7.00 alle 14.00. Tale disposizione sarà attiva anche presso gli Hub di Acqui Terme, Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure e Valenza (mentre a Tortona si seguirà l’orario 8.00-15.00). A tal proposito l’ASL AL ricorda che gli utenti interessati riceveranno un SMS di riprogrammazione dell’appuntamento con un nuovo orario.

È sempre possibile, inoltre, verificare gli appuntamenti e lo stato del proprio percorso vaccinale nell’area personale del sito ilpiemontetivaccina.it, inserendo Codice Fiscale, Tessera Sanitaria e OTP, una password temporanea che l’utente riceve tramite SMS al cellulare inserito in fase di adesione.