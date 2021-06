Dehors, ecco la mappa interattiva

ALESSANDRIA - E’ stata pubblicata sul sito del Comune di Alessandria la Mappa interattiva 2021 degli esercizi pubblici con dehors presenti in Alessandria: uno strumento di facile utilizzo per ricercare tutti quei locali che offrono la possibilità di uno spazio all’aperto godibile soprattutto in questo periodo estivo.

“E’ una iniziativa che l’amministrazione sostiene - spiega l'assessore al Commercio, Mattia Roggero (sotto, in foto) - poiché favorisce la ripresa economica della città dopo il lungo periodo di difficoltà. Inoltre, grazie a questi spazi, gli alessandrini e i visitatori potranno apprezzare la vitalità delle nostre vie commerciali. La mappa, realizzata con il contributo di diversi uffici comunali che ringrazio per l’impegno, è uno strumento che è stato utilizzato anche lo scorso anno e in questo 2021, con una veste grafica nuova, ci consente di offrire una visione più completa possibile dell’offerta in termini di accoglienza della città".