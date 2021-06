Bottiglie di plastica e lotta alle slot, le iniziative dei 5 Stelle

ALESSANDRIA - Secondo appuntamento con #iosonoplasticfree, l'iniziativa del Movimento 5 Stelle per promuovere tra i giovani la cultura del riuso e della sostenibilità ambientale. Oggi pomeriggio dalle 16,00 alle 18,30 il gazebo del Movimento 5 Stelle sarà al quartiere Cristo, in piazza Ceriana.

Grazie alla senatrice Susy Matrisciano, promotrice dell'iniziativa, ci saranno borracce ecologiche in regalo (una per nucleo familiare) per tutti i bambini e i ragazzi che porteranno in cambio dei tappi di plastica.

È inoltre attiva la raccolta firme contro il gioco d'azzardo, organizzata sul territorio dal consigliere regionale Sean Sacco. Al gazebo si potrà quindi firmare per salvare la buona legge regionale 9/2016 contro il gioco patologico. Saranno presenti portavoce nazionali e territoriali, oltre agli attivisti.