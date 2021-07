Percepiva senza diritto il reddito di cittadinanza: 28enne rumeno denunciato

PONTESTURA - I Carabinieri di Pontestura, a seguito di accertamenti di polizia giudiziaria, hanno denunciato in stato di libertà per illecita percezione del reddito di cittadinanza un 28enne rumeno, reo di avere presentato domanda e ottenuto la concessione del reddito di cittadinanza pur non riunendo i requisiti previsti.