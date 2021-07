Casale: la dottoressa Chiara Strozzi nuovo primario di Pediatria

CASALE - C'è un nuovo direttore del reparto di Pediatria all'ospedale Santo Spirito di Casale, si tratta della dottoressa Chiara Strozzi. Nata a Alessandria, la Strozzi si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Genova dove ha conseguito anche la Specializzazione in Pediatria. Ha lavorato per oltre 10 anni come neonatologa presso la Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Infantile di Alessandria, con particolare impegno oltre che nella pratica assistenziale (assistenza e trasporto avanzati dei neonati pretermine e a termine critici), anche nel campo della formazione e della ricerca.

Dal 2013 è Istruttore di Simulazione avanzata ad alta Fedeltà per l’assistenza al critico, certificata Sin, dal 2015 tiene come relatore e formatore corsi per il personale sanitario dell’Aso, dell’Asl, oltreché di altre sedi e per gli specializzandi, con la metodologia della Simulazione Avanzata ad alta fedeltà e Crisis resourch management. Dal 2019 membro del Direttivo Rischio clinico e Simulazione avanzata della Società Italiana di Neonatologia.

Dal 2019 è membro del Direttivo Regionale Piemonte e Valle d’Aosta della Società Italiana di Neonatologia.

Dal 2020 è Referente della Research Unit Patologie Perinatali e dal 2021 con attività settimanale presso la Infrastruttura Ricerca, Formazione ed Innovazione per lo sviluppo di progetti di ricerca in ambito neonatale e pediatrico.

«Con la nomina della dottoressa Strozzi Asl Al si arricchisce di un professionista giovane e dalle qualificate competenze il cui profilo è caratterizzato anche da significative esperienze nell’ambito della ricerca. A lei vanno i migliori auguri di buon lavoro» commenta l'Asl in una nota.