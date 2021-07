Agrimercato: Stefania Grandinetti è il nuovo presidente

ALESSANDRIA - Stefania Grandinetti è il nuovo presidente dell’associazione Agrimercato di Campagna Amica della provincia di Alessandria, l’associazione per la gestione dei mercati dei produttori di Coldiretti che effettuano la vendita diretta dopo aver superato i controlli degli organi preposti. La neo presidente è affiancata da un nuovo Consiglio Direttivo e dalla vice Giuliana Fogagnolo, imprenditrice di Pecetto di Valenza.

Stefania Grandinetti, oltre 20 anni di esperienza in Coldiretti Alessandria, è impegnata nella salvaguardia e nella promozione del territorio: imprenditrice agricola di Ponzone, titolare dell’agriturismo di Campagna Amica e fattoria didattica Cascina “Le Piagge”, ricopre la carica di vicepresidente nazionale, presidente regionale e provinciale di Terranostra, l’associazione che riunisce gli agriturismi di Coldiretti dove, in veste di cuoco contadino, è diventata famosa sui principali media nazionali.

«La relazione tra il mondo della campagna e quello della città rappresenta il futuro, ne sono convinta ogni giorno di più, e le difficoltà legate al Covid lo hanno dimostrato facendo emergere prepotentemente il valore strategico del cibo – ha affermato Stefania Grandinetti –. Ringrazio il Consiglio, nella consapevolezza che il gioco di squadra è fondamentale per far crescere un settore che trova nel consumatore il suo più importante alleato. Il mio impegno andrà ancora di più in questa direzione, per rafforzare questa impostazione e creare nuove opportunità d’incontro tra produttori agricoli e cittadini. Un mercato di Campagna Amica consente, infatti, di fare la spesa in modo sostenibile e responsabile, acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati con cura, sempre freschi e di origine italiana garantita. Siamo tutti produttori agricoli, iscritti a Coldiretti e aderenti a Campagna Amica».

Agrimercato, non ha la finalità di svolgere la vendita diretta in prima persona bensì quella di favorire la costituzione e lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell’esercizio dell’attività della vendita diretta possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all’acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione: un’agricoltura “giusta” che rappresenta paesaggio, buon cibo, salute, socialità, occupazione, tradizione, cultura e bellezza. In questi anni l’associazione Agrimercato si è sempre posta come interlocutore di quelle Amministrazioni sensibili a queste nuove opportunità di filiera corta, con il compito di definire regole comuni di comportamento degli associati e di verificarne l’impegno a rispettare requisiti di qualità e di trasparenza.

«Siamo lieti – ha aggiunto il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco – che sia stata scelta Stefania Grandinetti per questo importante incarico. Mangiare in agriturismo o fare la spesa direttamente dal produttore è un segnale di attenzione al proprio territorio, alla tutela dell’ambiente e del paesaggio che ci circonda, ma anche un sostegno all’economia e all’occupazione locale si tratta di una responsabilità sociale che si è diffusa tra i cittadini nel tempo della crisi con la crescita dei mercati contadini e delle fattorie diventando non solo luogo di consumo, ma anche momento di educazione, socializzazione, cultura e solidarietà».

Le aziende che aderiscono all’associazione sono accreditate alla vendita diretta all’interno dei mercati di Campagna Amica, governati da un regolamento che prevede numerosi controlli sinonimo di serietà e coerenza del progetto.

«Agrimercato è tra le più significative espressioni del grande progetto di Coldiretti. Quando abbiamo iniziato l’attività di vendita diretta oltre vent’anni fa eravamo visti come dei “bancarellai”, oggi siamo riusciti a creare una nuova domanda di mercato, il consumatore cerca il punto vendita ed il Mercato di Campagna Amica perché consapevole di trovare prodotti del territorio, stagionali, freschi di giornata garantiti direttamente dal produttore “che ci mette la faccia” – ha proseguito il direttore Coldiretti Alessandria Roberto Rampazzo -. I nostri colori, la qualità delle nostre produzioni locali, la serietà degli imprenditori, il rispetto dell’ambiente e del territorio, così come l’origine certa, rappresentano la carta d’identità di Agrimercato e come tale i pilastri su cui si basa l’attività e gli obiettivi futuri. I mercati di Campagna Amica, quindi, oltre ad essere strumenti per collocare direttamente sul mercato le produzioni alimentari, sono anche un utile e concreto mezzo di comunicazione e informazione verso i consumatori dei valori distintivi ed esclusivi dei prodotti della filiera italiana».

L’assemblea dell’associazione Agrimercato è stata l’occasione per ricordare la figura di Gianluigi Gaglione, prematuramente scomparso lo scorso anno, pioniere dei mercati di Campagna Amica e della progettualità a chilometro zero, convinto sostenitore della bellezza del territorio e della sua distintività.