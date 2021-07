Attori cercasi a Tortona e Alessandria

TORTONA - E’ attiva una nuova opportunità rivolta ad attori ed attrici con il casting per un nuovo cortometraggio nell’ambito del Piemonte Factory 2021: le candidature sono già attive e i provini si terranno il 14 e il 15 Luglio prossimi.

Sono aperte le candidature per partecipare al casting per il cortometraggio ‘100 stile libero’, diretto da Matteo Tarditi, nell’ambito del concorso Piemonte Factory 2021, destinato a filmmaker under 30 accompagnandoli nello sviluppo di un cortometraggio che verrà presentato all’interno di una speciale sezione del Torino Film Festival. Le riprese si terranno ad Alessandria e Tortona alla fine di Agosto 2021. I candidati scelti per prendere parte al cortometraggio riceveranno un rimborso spese e pasti durante le riprese.

Il casting è finalizzato alla selezione delle seguenti figure: un ragazzo dai tratti somatici caucasici tra i 18 e i 21 anni, fisico atletico, capace di nuotare; un ragazzo dai tratti somatici asiatici tra i 18 e i 21 anni, fisico atletico, capace di nuotare; una donna di colore tra i 45 e i 50 anni. E’ preferibile essere residenti in Piemonte. I provini si terranno a Torino, nella sala casting della Film Commission Torino Piemonte nelle date di mercoledì 14 e giovedì 15 luglio. Per candidarsi al casting per il cortometraggio nell’ambito del Piemonte Factory 2021 gli interessati possono scrivere all’indirizzo mail cloro.shortfilm@gmail.com; nella mail è necessario allegare due foto (frontale e figura intera) e indicare la propria altezza ed il comune di residenza o domicilio.