Autosped, colpo grosso Rulli

CASTELNUOVO SCRIVIA - Un colpo non grosso. Enorme: Giulia Rulli è una nuova giocatrice di Autosped. Un anno dopo il primo assalto, la firma di una atleta eccezionale, che dal 12 al 16 luglio sarà a Roma per giocarsi un posto alle Olimpiadi nella nazionale 3 contro 3, con cui ha già vinto i Mondiali e che ha contribuito a qualificare per Tokyo.

Rulli ha una storia sportiva che testimonia come l'ala, romana di origine, sia una eccellenza della pallacanestro femminile italiana. L'ultima stagione in A1, a Broni. Elemento che fa della versatilità e della duttilità due qualità preziose, capace di interpretare più ruoli e diventare il valore aggiunto nelle squadre in cui gioca. Con Costamasnaga ha vinto la Coppa Italia di A2 e conquistato la promozione in A1, nel 3x3 è salita sul primo gradino al Mondiale 2018 a Manila, con Dalie, Ciavarella e Filippi e la coach Adamoli. Ora è una delle otto che lotterà per andare a Tokyo: solo quattro saranno scelte dal nuovo tecnico e Giulia ha le carte in regole per volare in Giappone. Forte anche di due lauree e, ora, sta frequentando un master, perché a chi le ripeteva che sport e studio non possono conciliarsi ha sempre risposto che "noi atleti siamo capaci di cose straordinarie. La 'dual career' è troppo importante perché qualcuno possa dirci 'non puoi' ".