Referendum sulla Giustizia, la Lega raccoglie firme

ALESSANDRIA - Tornano nel fine settimana i banchetti della Lega per la raccolta firme per la campagna referendaria sulla Giustizia promossa insieme al Partito Radicale.

Sei i quesiti che si chiede di sottoporre al giudizio dei cittadini: responsabilità dei magistrati, separazione delle carriere, carcerazione preventiva, abrogazione della legge Severino, riforma del Csm, diritto di voto per avvocati e professori nei Consigli giudiziari sulla valutazione professionale dei magistrati.

Dove trovare i gazebo? Oggi dalle 9 alle 12.30 al mercato di Spinetta Marengo (via della Libertà); domani dalle 9.30 alle 12.30 in via Dante angolo corso Lamarmora e dalle 16 alle 19.30 in corso Roma angolo via Modena; domenica in piazzetta della Lega dalle 16 alle 19.30; lunedì in piazza Ceriana (lato corso Acqui) dalle 9 alle 12.30.

E’ inoltre possibile firmare in Comune ad Alessandria (all'Urp) e nei municipi limitrofi. Informazioni allo 0131 263822 o su questo sito.