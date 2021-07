Bertram: il playmaker sarà Chris Wright

TORTONA - Prosegue a ritmo serrato il mercato della Bertram. La matricola della Serie A sta facendo parlare di sé con ingaggi di alto livello. Dopo gli arrivi di Ariel Filloy e Tyler Cain (annunciato domenica mattina), e la conferma di Jalen Cannon arrivata poche ore fa, è ora la volta del playmaker titolare della squadra di Marco Ramondino.

La Bertram ha praticamente chiuso la trattativa per riportare in Italia Chris Wright, il playmaker (32 anni, 185 cm) già visto a Pesaro, Varese, Torino, Reggio Emilia e Trieste, nell’ultima stagione impegnato in Turchia all’Afyon Beledyespor (13,8 punti e 8,3 assist).

Wright ha giocato l'ultima stagione italiana a Trieste nel 2018/2019 con Jamarr Sanders, confermatissima guardia dei Leoni. Con l’inserimento del regista Usa, noto anche per la sua bella storia personale che l’ha visto combattere e sconfiggere la sclerosi multipla, mancano al quintetto di Ramondino solo le due ali titolari.