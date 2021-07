Stazione ferroviaria e aree adiacenti: a breve al via i lavori di riqualificazione

ALESSANDRIA - Programmata da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) la ristrutturazione della stazione ferroviaria di Alessandria. Le attività sono attese dai cittadini, pendolari e lavoratori che gravitano sulla città utilizzando questa importante e strategica infrastruttura, da dove transitano annualmente oltre 3 milioni e mezzo di passeggeri.

Rfi, la società di infrastrutture del Gruppo FS Italiane, sta ultimando le progettazioni definitive propedeutiche all'avvio dei lavori di riqualificazione dell’edificio e del front-line, con creazione di aree pedonali e area "kiss and ride" per permettere di portare e prendere le persone fin davanti alla stazione. Anche il Comune di Alessandria, che ha acquistato l'area adiacente alla stazione, sta avviando la progettazione per ampliare l'attuale area adibita a parcheggio, e realizzare il Terminal Bus, altra struttura attesa da tempo e sempre più necessaria per il centro di Alessandria. Si prevede che la ristrutturazione del parcheggio possa essere pronta entro i primi mesi del 2022 e a seguire la stazione degli autobus.

L’importante sinergia tra Comune di Alessandria e Rfi, impegnate con il progetto di ristrutturazione della stazione ferroviaria e delle aree adiacenti, permetterà di arrivare rapidamente, attraverso il coordinamento delle risorse e delle energie progettuali e realizzative, al rinnovamento totale di un'area di importanza vitale per la Città.

"Grazie all'efficiente sinergia fra Comune di Alessandria e Rfi, sta per partire il lavoro di riqualificazione di un'area strategicamente importante per la Città - dice Davide Buzzi Langhi, vice sindaco e assessore all'urbanistica, governo del territorio, grandi infrastrutture, edilizia privata e riqualificazione urbana, servizio idrico integrato, rete gas, politiche di mobilità e trasporti, rapporti con le società partecipate -, il Comune interverrà nell'area del parcheggio, recentemente acquisita proprio da Rfi, mentre Rfi interverrà sul corpo centrale della Stazione e aree adiacenti. Entro il 2022 metteremo a disposizione, completamente riqualificata, un'area vitale per l'economia e la vita quotidiana di Alessandria".