Centracampo e attacco, si aggiunge

ALESSANDRIA - Adesso Valerio Mantovani è libero di cercarsi una nuova squadra. Anche se pochi mesi fa ha firmato un triennale con la Salernitana, il difensore centrale (96) non è stato convocato e il ds Fabiani è stato chiaro: non rientra più nei piani, fuori rosa. Una decisione che ha colto di sorpresa il diretto interessato, che a Salerno ha costruito tutta la sua carriera nel calcio professionistico, dopo l'uscita dal settore giovanile del Toro, in cui è cresciuto con Moreno Longo allenatore. Ora può ritrovare il tecnico che ha sempre avuto grande fiducia in lui: un primo contatto c'era subito dopo la promozione, adesso, però, la posizione del giocatore è cambiata. E una aggiunta in difesa serve, dopo la firma del giovane Edoardo Pierozzi.(LEGGI QUI)

Alessandria attiva anche a centrocampo: il Monza ha proposto Andrea Palazzi (93), l'ultimo campionato in prestito al Palermo, rendimento altalenante dopo essere stato una grande promessa, 'assaggiando' anche la B. Categoria che conosce molto meglio Marco Armellino (89), due stagioni e mezzo con i brianzoli, dove è arrivato dal Lecce, con cui ha vinto il campionato di C (con Ciccio Cosenza). Nell'ultima annata 27 presenze, l'estate scorsa il club lo aveva tolto dal mercato, ora sembra aver cambiato idea.

In avanti, oltre a Ettore Gliozzi, per la corsia di destra c'è anche Francesco Orlando (96), ala che può giocare anche a sinistra: da alcune stagioni la Salernitama lo manda in prestito in C (Sambenedettese e Juve Stabia le ultime due società), ma non ha una grande abitudine alla cadetteria.