Spaccata nella notte: la Polizia risponde con un arresto

ALESSANDRIA - La risposta alla spaccata avvenuta nella notte in corso Roma contro il negozio Snipes arriva dalla Questura. In questo momento la Polizia sta procedendo all’arresto di un magrebino trentenne.

La spaccata nella notte: leggi qui

Non si conoscono ancora i dettagli dell’operazione che verranno forniti nelle prossime ore. La città la tensione è salita proprio per i continui colpi messi a segno nelle ore notturne. E’ in atto anche il tavolo tecnico in Prefettura proprio per arginare il problema.