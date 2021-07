Oggi a "Ospedale incontra" la Unit Tumori Cutanei

ALESSANDRIA - I tumori cutanei dalla prevenzione alla ricerca. Sarà un quadro completo e perfettamente in linea con la stagione quello che verrà disegnato oggi a "Ospedale Incontra" in diretta sui social dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria (il sito internet a questa pagina, la pagina Facebook @aoalessandria, il canale YouTube Ospedale Alessandria) a partire dalle ore 16.30.

Il filo diretto sarà infatti con la Unit di ricerca Tumori Cutanei, rappresentato da tre diversi specialisti del settore. Ad aprire l’appuntamento sarà il dottor Renzo Panizza, direttore di Chirurgia Plastica, con una panoramica sulle attività della struttura - unitamente a quella di Dermatologia - nell’ambito dei tumori della pelle. Con la dottoressa Giulia Merlo, dirigente Medico di Dermatologia, invece si parlerà di prevenzione e diagnosi precoce per poi passare al trattamento chirurgico con il dottor Marco Ghigliore, responsabile della struttura di Chirurgia Tumori Cutanei.

Due focus saranno infine dedicati ai consigli utili per l’estate e alla ricerca scientifica. L’evento sarà infatti l’occasione anche per presentare il progetto di ricerca MelaWeb, sostenuto da Solidal per la Ricerca attraverso un ebook sui tumori cutanei - a breve scaricabile sul sito della Fondazione Solidal - che da un lato intende essere uno strumento di prevenzione e dall’altro appunto di supporto alla ricerca scientifica in questo ambito. In particolare MelaWeb ha l’obiettivo di informatizzare le linee guida sulla diagnosi del melanoma. Sempre più spesso, infatti, essa viene effettuata presso gli ambulatori di dermatologia e chirurgia generali sul territorio: è fondamentale quindi che tutti gli specialisti siano aggiornati sull’approccio più corretto da seguire per la diagnosi e i primi esami.