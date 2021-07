Formenti, suggestivo ritorno a Casale?

CASALE MONFERRATO – Le strade del mercato prospettano un ritorno suggestivo: quello di Matteo Formenti a Casale Monferrato.

Secondo rumors sempre più crescenti la pista che porta alla 39enne guardia di Desio (ultima stagione in A2 all’Assigeco Piacenza) si sarebbe scaldando. Formenti, veterano del basket italiano con anche il Triplete di Sassari (Scudetto-Coppa Italia-Supercoppa nel 2015) potrebbe essere il perfetto sesto uomo che dalla panchina è in grado di spaccare la partita.

Per lui, che a Casale Monferrato sponda Junior, si è affermato in sette stagioni tra il 2002 e il 2009, sarebbe un ritorno sportivo in una città dove risiede e che lo stima. Questa volta con la canotta JB Monferrato. Gli altri giocatori in corsa per il ruolo sono Bernardo Musso e Lorenzo Ambrosin. Ma le quotazioni di quest’ultimo, a lungo prima scelta del club, sarebbero in ribasso a causa della distanza economica tra domanda e offerta.