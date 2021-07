Olbicella, ripartono i lavori: «Strada chiusa fino al termine dell'intervento»

MOLARE - Con ogni probabilità bisognerà attendere fino all'autunno prima di poter raggiungere nuovamente Olbicella passando dalla strada provinciale 207 che da Molare conduce fino a Tiglieto. Da ieri, infatti, la tratta è chiusa al traffico al chilometro 8,5 per i lavori di rifacimento del ponte. «Sarà sicuramente una chiusura totale fino al completamento dei lavori per la realizzazione delle nuove spalle del ponte - afferma il sindaco di Molare, Andrea Barisone -. Dopo potrebbe essere possibile realizzare un passaggio ciclo/pedonale fino al montaggio del ponte vero e proprio».

Le alternative, ormai sono note (da Cassinelle, Bandita e Piancastagna oppure, in alternativa, dalla Valle Stura, con passaggio dalla strada provinciale 64 che da Rossiglione sale fino a Olbicella passando dalla Val Gargassa) e, con la riapertura della SP 456 del Turchino all'altezza della frazione ovadese di Gnocchetto, potrebbero anche risultare meno complicate (e trafficate) rispetto al recente passato. Anche perché i tempi per la chiusura del cantiere non sembrano brevissimi.

«Potrebbero esserci ritardi nelle consegne dell'acciaio necessario ai lavori, visto che il reperimento delle materie prime è un problema mondiale - conclude il primo cittadino -. Chiederò però alla Provincia di Alessandria che questi tempi di chiusura non passino invano e che nel frattempo venga fatta la necessaria manutenzione alla strada per poter passare l'inverno senza grossi imprevisti».