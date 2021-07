"Boh": una pedalata sul risciò della vita

MUSICA - Si intitola "Boh" il nuovo singolo del cantautore alessandrino Fulvio Effe (Fulvio Zangirolami). Il video è stato pubblicato su Youtube. "Durante il percorso della nostra vita le cose cambiano, sempre e continuamente. C'è chi sale, chi scende, chi fugge, chi cambia, chi decide, chi non decide, chi crede di decidere, chi lascia che gli altri decidano per lui - spiega Fulvio a proposito del contenuto del brano e del video - È il corso della vita, è il nostro viaggio che io ho voluto raffigurare con una bella pedalata a bordo di un risciò: spensierato, allegro, leggero...con chi sale e chi scende; tutto cambia intorno ma, ricordiamoci, che alla guida ci siamo sempre e soltanto noi". Camera operator: Silverio Desantis. Prodotto da Gaston Studio; testo e musica di Fulvio Zangirolami; Arrangiamenti di Daniele Focante. Chitarre: Gianluca Vaccarino. Basso: Daniele Focante. Ukulele: Francesco Albertazzi. Tromba: Mattia Chiappin. Sassofono: Luca Lagozzino. Cori: Tiziano Spigno. Mix e mastering di Francesco Salvadeo. Prodotto da Gaston Studio & Effe Music, per la regia dello stesso Zangirolami.