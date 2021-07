Motociclista muore nell’impatto contro guard rail

CASALE - I Carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente che è costato la vita ad Andrea Canone, 29 anni, originario del Vercellese ma residente a Casale Monferrato.

Il giovane era il sella alla sua moto e stava rientrando a Casale quando, poco dopo il ponte sul Sesia, ha perso il controllo della “due ruote” finendo contro il guard rail. L’impatto fatale è avvenuto in prossimità di una curva.



Per il giovane non c’è stato nulla da fare, i medici del 118 non sono riusciti a salvargli la vita.

A dare l’allarme sono stati gli amici motociclisti che lo precedevano. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato la sbandata.