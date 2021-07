Addio Chievo, in B ci sarà il Cosenza

ALESSANDRIA - Chievo bocciato anche dal Collegio di Garanzia del Coni: la 20esima squadra della serie B è il Cosenza. La riammissione del calabresi sarà ufficiale domani, e toccherà al consiglio federale, convocato per le 11, ratificare la nuova composizione della serie cadetta.

Troppo deboli le argomentazioni presentate dal club veronese: la sentenza di pochi minuti fa potrebbe far calare definitivamente il sipario su un club che è stato a lungo anche in A. Il presidente Campedelli è intenzionato a ricorrere al Tar ed, eventualmente, al Consiglio di Stato, ma per la giustizia sportiva il verdetto è inappellabile e il 21 agosto si partirà con 20 formazioni. Colpi di scena, ma difficile prevederli, arriverebbero a stagione già iniziata, complicando il calendario.

Ora l'Alessandria sa che il 2 ottobre, alla settima giornata, affronterà in casa il Cosenza.

L'esclusione avrà effetti anche sul mercato: alcuni ormai ex giocatori del Chievo sono nel mirino di club di B e lo stesso tecnico Zaffaroni, ex Albinoleffe, che aveva firmato per i 'mussi', potrebbe spostarsi in Calabria, scelto dalla dirigenza cosentina.

QUATTRO OUT IN C

Solo una delle cinque di C bocciate si è salvata, la Paganese. Fuori dal calcio professionistico Novara, Carpi, Sambenedettese e Casertana. Ripescate Latina, Lucchese, Fidelis Andria, Fano o Pistoiese (valutazioni in corso sulla domanda del Fano) e Rimini. C'è da sostuire il Gozzano, che ha rinunciato: sarebbe spettato all'Fc Messina, ma ci sarebbero irregolarità nell'iscrizione e, in quel caso, toccherebbe al Picerno.