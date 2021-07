Il ponte Tiziano sarà intitolato a Karlovac

ALESSANDRIA - La Commissione Toponomastica di Alessandria ha approvato all’unanimità la proposta, presentata dal presidente del consiglio comunale Emanuele Locci, di intitolare il ponte Tiziano alla cittadina croata di Karlovac, gemellata con Alessandria.

Il gemellaggio con Alessandria risale al 1963 e si basa su molti elementi che accomunano le due città: la presenza dei fiumi, l’esistenza di una Cittadella a forma di stella, la presenza di un Conservatorio Musicale che ha più di 200 anni.

Ma l’amicizia tra le due cittadine si è fortemente rinsaldata nel corso degli anni: gli alessandrini inviarono aiuti e assistenza ai croati ai tempi della guerra nella ex-Jugoslavia, in cui Karlovac subì danni e distruzioni ingenti. Cessato il conflitto, la cittadina ha intitolato ad Alessandria un dei principali ponti cittadini. Recentemente Karlovac ha voluto dimostrare il suo affetto verso Alessandria donandole, in piena pandemia, 4mila mascherine.

Il ponte Tiziano non aveva intitolazione e prendeva il nome dalla sua posizione prospiciente via Tiziano. Costruito dopo l’alluvione del 1994, venne inaugurato nel settembre 2001.



“Questa intitolazione – dichiara il presidente del Consiglio Comunale, Emanuele Locci – mantiene un impegno che più volte nel corso degli anni l’Amministrazione Comunale aveva preso: quello di intitolare un ponte a Karlovac. L’amicizia di Alessandria con la città croata va ben oltre i legami dettati dal gemellaggio; in questi anni le due città hanno costruito un vero e proprio “ponte” di solidarietà fra loro che si è manifestato sempre, nei momenti tragici, come in quelli lieti. Per questo l’intitolazione di un ponte mi è sembrata la scelta migliore”.