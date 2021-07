Uilpa, Gian Piero Zampaloni nuovo segretario generale

ALESSANDRIA - Questa mattina nel Salone della Uil di Alessandria si è tenuto il Consiglio territoriale della Uilpa - Pubblica Amministrazione. In questa occasione è stato ufficialmente comunicato il passaggio di consegna ai vertici della categoria.

Il segretario generale Alessandria Salvatore Carbone, fino ad oggi in carica, per ragioni personali si trasferirà fuori regione dopo il pensionamento e a prendere il suo posto è Gian Piero Zampaloni (sotto, in foto).

Una nomina avvenuta alla presenza di Andrea Giuseppe Bordini, segretario organizzativo Uilpa nazionale, che ha colto l’occasione per augurare buon lavoro a Zampaloni e aggiornato i presenti sui temi di maggiore attualità come lo smart working e sicurezza sul lavoro.