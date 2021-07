Donna aggredisce un uomo al bar, scoppia il caos

NOVI LIGURE - Le sirene e i lampeggianti delle auto dei Carabinieri e della Polizia municipale che si dirigevano verso piazza XX Settembre a Novi Ligure, nel far della sera hanno richiamato l’attenzione degli abitanti del centro città che sono accorsi numerosi.

In realtà lo spiegamento delle forze dell’ordine era dovuto a un singolare pestaggio avvenuto in un bar di piazza XX settembre dove, secondo i commenti raccolti all’esterno, dove si sono accalcate parecchie persone tra cui chi aveva assistito alla scena, una donna di mezza età avrebbe picchiato un uomo di origine nordafricana di sua conoscenza che ha reagito sferrando uno schiaffo alla signora.

All’interno del locale si è scatenato il caos e il titolare, non riuscendo a calmare i contendenti, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Carabinieri e agenti della Polizia municipale hanno faticato a dividerli, ma alla fine la forza pubblica ha prevalso sulla rabbia di due persone in evidente stato di alterazione che per far valere le proprie ragioni hanno alzato le mani, e i piedi per tirare calci.