Assunzioni: il Ministero approva il piano 2021 del Comune

ALESSANDRIA - Con comunicazione ufficiale, il Ministero dell’Interno ha approvato, anche per l’anno 2021, così come già avvenuto nell’anno 2020, il piano assunzioni del Comune di Alessandria.

Essendo infatti l’ente in procedura di riequilibrio, è necessario che la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali autorizzi annualmente il piano assunzioni.

Questa autorizzazione, per complessivi 17 posti a tempo indeterminato e 4 a tempo determinato, si aggiunge alle circa 40 assunzioni autorizzate nel 2020, (attualmente in via di conclusione) che permetterà al Comune di continuare il percorso di implementazione della dotazione che porterà a fine 2021 ad avere nuovo personale, qualificato ed in grado di sostenere l’Ente nella sfida dell'utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla UE.

Un terzo delle assunzioni 2020 e 2021 riguardano personale di vigilanza con un occhio di riguardo quindi anche alla sicurezza del territorio.

“Perché l’Ente Locale gestore del territorio ricopra il ruolo centrale che gli è assegnato nell'attuazione delle politiche di crescita della Comunità – commenta l’Assessore alle Politiche di Valorizzazione e Sviluppo del Personale, Silvia Straneo -, anche e soprattutto nell’ottica del PNRR, è indispensabile investire sulle persone che dovranno rendere operative le politiche per raggiungere gli obiettivi ambiziosi nei tempi necessari”.