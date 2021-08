Ba ha firmato. Per il centrocampo

ALESSANDRIA - E' arrivato in città già ieri e oggi ha firmato. Come anticipato su questo sito, Abou Malal Ba è la quinta operazione in entrata, in meno di una settimana, perfezionata dall'Alessandria.

Centrocampista classe 1998, franco - senegalese, Ba è cresciuto nel Nancy e ha giocato anche in Grecia, all'Aris Salonicco, e poi ancora in Francia, nel Rennes. Acquistato dal Nantes, l'anno scorso ha debuttato nella serie B italiana con il Cosenza, 17 presenze (di cui 5 da titolare), condizionato, nella parte finale, da una lussazione addominale che lo ha costretto a saltare alcune gare, ma ora è completamente guarito e pronto a iniziare la sua nuova avventura in maglia grigia.

Prestito con opzione

Ba arriva con un trasferimento temporaneo, di un anno, ma con diritto di opzione. E' un mediano, ma sa adattarsi anche a ruoli più avanzati ed è stato utilizzato anche come mezzala. Alla vigilia della gara di Coppa con il Padova, 0 ha approvato gli ultimi innesti e ne aspetta altri, con le stesse qualità, soprattutto la capacità di alzare la competitività dell'Alessandria nella 'quasi A2' che inizierà il 20 agosto.

