Alessandria, debutto in Coppa

PADOVA - Terzo atto, il primo ufficiale per Alessandria e Padova. In palio la qualificazione ai 32esimi di finale della Coppa Italia: sfida secca,molti i protagonisti della finale playoff. Pochi volti nuovi nei due undici titolari, solo Beghetto in maglia grigia, Settembrini e Kirwan nel Padova. Longo opta per il 3-4-1-2, con Eusepi dall'inizio in attacco insieme ad Arrighini e Chiarello alle loro spalle. In difesa al posto di Di Gennaro, a riposo precauzionale, c'è Cosenza

PADOVA - ALESSANDRIA

Marcatori

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

7' Primno angolo, per il Padova. Senza esito. E Jelenic manda per le terre Parodi: l'arbitro redarguisce l'attaccante biancoscudato

4' Fimisce a terra in area Mustacchio. Gioco fermo, il pubblico di Padova 'becca' Cosenza che protesta con l'arbitro

Le formazioni

PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Vasic, Valentini, Pelagatti, Kirwan; Settembrini, Ronaldo, Della Latta; Chiricò, Nicastro, Jelenic. A disp.: Burigana, Fortin, Ilie, Buglio, Moro, Bifulco, Biasci, Andelnikov, Piovanello, Paponi. All.: Pavanel

ALESSANDRIA (3-4-1-2): Pisseri; Prestia, Cosenza, Parodi; Mustacchio, Casarini, Giorno, Beghetto; Chiarello; Eusepi, Arrighini. A disp.: Crisanto, Russo, Benedetti, Corazza, Orlando, Speranza, Pierozzi, Mora, mantovani, Kolaj. All.: Longo

ARBITRO: Minelli di Varese

ASSISTENTI: Ceccon di Lovere e Trinchieri di Milano, quarto ufficiale Kumara di Verona

NOTE: Serata calda, terreno in discrete condizioni.Spettatori: 350 circa. Ammoniti: Angoli: Recupero: