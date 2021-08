PADOVA - Due mesi dopo di nuovo di fronte, Alessandria e Padova. Questa sera, all'Euganeo (ore 20.30, tempo reale su questo sito) e l'obiettivo conta di nuovo. Non è come la B, certo, ma il traguardo è importante: il secondo turno di Coppa Italia, la ribalta del 'Luigi Ferraris' di Genova, contro la Sampdoria, il 16 agosto, dieci anni dopo, per i Grigi, un altro duello di Coppa con i blucerchiati.

Come il 17 giugno..

In campo molti protagonisti del doppio duello per la promozione, da una parte e dall'altra. In panchina solo Moreno Longo, che ritrova, da avversario, l'unico tecnico che, nei playoff, ha battuto la sua Alessandria, Massimo Pavanel, che arriva dalla FeralpiSalò. "La prima gara ufficiale ha un peso speciale, per noi come per il Padova", il pensiero dell'allenatore dei Grigi, convidiviso dal collega: tutti e due sanno che non si può pretendere brillanatezza da giocatori che sono reduci da tre settimane di carico (per i veneti qualche giorno in meno), ma è la prima volta in cui il punteggio conta e Longo insiste sulla cultura del risultato. (LEGGI QUI)

Assenti e debuttanti

Mancano alcuni uomini. Sei in maglia grigia: gli infortunati Sini, Bellodi e Frediani, e anche Di Gennaro, Lunetta e Bruccini, precauzionalmente a riposo. Oltre a Marconi, che deve mettersi in pari con condizione e ritmo, e all'ultimo arrivato Ba. Anche il Padova ha firmato, nelle ultime ore, il difensore Monaco, ma non sarà schierato. In difesa assenti Germano e Gasbarro, l'uomo del rigore non trasformato, e anche Santini, che non ha ancora scontato la lunga squalifica. A Centrocampo Della Latta non è al meglio, ma dovrebbe giocare dall'inizio, con Settembrini, uno dei nuovi, come alternativa. Si rinnoverà il duello Parodi - Chiricò, una delle chiavi tattiche della finale di ritorno.

A proposito di rigori: Matteo Rubin è andato a salutare gli ex compagni nell'hotel dove sono in ritiro. Per lui la maglia speciale realizzata dalal Nord, cpn la scritta 'Grigi in B' e lo scatto che immortala il suo tiro dal dischetto.

Le probabili formazioni

Così in campo, alle 20.30.

PADOVA (3-4-3): Vannucchi; Kirwan, Pelagatti, Valetini, Ilie; Saber, Ronaldo, Della Latta; Chiricò, Nicastro, Jelenic. All.: Pavanel

ALESSANDRIA (3-4-1-2): Pisseri; Prestia, Mantovani, Parodi; Mustacchio, Casarini, Giorno, Beghetto; Chiarello; Corazza, Arrighini. All.: Longo