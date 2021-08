"Il degrado? Mancato senso civico di alcuni cittadini"

ALESSANDRIA - In merito all’episodio di degrado in via Verdi, l’assessore al Decoro urbano Pier Vittorio Ciccaglioni sottolinea che "queste situazioni sono il frutto di un mancato senso civico di alcuni cittadini. Comunque decoro e sicurezza della via e di quelle limitrofe sono stati prontamente ripristinati grazie all’immediato intervento di Amag Ambiente, che ha provveduto a ripulire e sanificare l’area degradata ma anche altri punti della zona”.

“All’azienda - prosegue l'esponente della giunta alessandrina - va a nome mio e di tutta l’amministrazione un particolare ringraziamento per la prontezza con la quale la situazione è stata riportata alla normalità. Come amministrazione intendiamo inoltre garantire questo genere di servizio di pulizia e sanificazioni se dovessero emergere altre situazioni similari. Confidiamo comunque nel senso civico delle persone affinché il decoro e la pulizia della nostra città siano sempre tenuti in debita considerazione, grazie all’impegno di tutti. E voglio infine ringraziare in modo particolare gli operatori di Amag Ambiente per l’immediato intervento unitamente al loro impegno quotidiano".