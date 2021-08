Grigi, Marconi e Ba dall'inizio

BERGAMO - Assaggio di serie A per preparare la B. Al Gewiss Stadium l'Alessandria, in maglia bianca, affronta l'Atalanta, test che serve per avvicinare Coppa Italia e campionato

In campo, per la prima volta, Michele Marconi, che torna dove è iniziata la sua storia sportiva. E' il debutto per l'attaccante e, anche, per Abou Ba a centrocampo. Russo è tra i pali, in difesa, ancora assente Di Gennaro, e senza Prestia, Mantovani e Benedetti dall'inizio. Il centrocampo è lo stesso di Padova, con l'unica variazione di Ba al posto di Giorno. In attacco Orlando e Arrighini nel tridente con Marconi

ATALANTA - ALESSANDRIA 4-1



Marcatori: pt 13' Scalvini, 20' Ilicic, 30' Pasalic, 42' Arrighini, 43' Ilicic



PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo Tempo

La differenza è tanta e si vede: impegnata la difesa, per Parodi un duello improbo con Ilicic, anche centralmente passano troppi uomini, in attacco palloni limitati. Li mette in area un vivacissimo Beghetto. Purtroppo due cambi forzati, per problemi muscolari e colpi duri: la gara di Mantovani dura solo 13 minuti, quella di Marconi 25



43' Ancora l'Atalanta: quarto gol, il secondo di Ilicic, che prende il tempo a Parodi e incrocia, vano il tiffo (un po' frenato) di Russo

42' GOOOL dell'Alessandria: Mustacchio taglia da destra, al centro dell'area il colpo di testa di Arrighini, alle spalle di Musso

38' Russo si riscatta, esce bene su Pasalic, ben contratto al momento del tiro

34' Musso dice no ad Arrighini, servito in profondità da Corazza, ma è in posizione di fuorigioco

30' Terza rete dell'Atalanta: Russo in presa bassa su Pasalic, ma non trattiene e il capitano deposita in rete comodamente

25' Secondo cambio forzato: Marconi toccato duro da Demiral, al suo posto Corazza

21' Manovra di prima l'Alessandria, Beghetto per Arrighini, conclusione dai 20 metri, parata.

20' Raddoppia l'Alalanta. Percussione centrale di Miranchuk, per Ilicic, che di potenza insacca

18' Primo cambio forzato per l'Alessandria: Mantovani accusa un problema muscolare, dentro Cosenza, spostando Benedetti a destra

13' Atalanta in vantaggio: Russo respinge la conclusione di Piccoli, riprende Scalvini, che incrocia in rete

5' Russo risponde bene al missile di Scakvini, ma l'atalantino è in posizione di fuorigioco

2' Sugli sviluppi del primo angolo battuto dai Grigi, tocco di mano in area, ma l'arbitro fa proseguire

Le formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Lovato, Demiral, Scalvini; Ghislandi, Delprato, Pasalic, Pezzella; Miranchiuk; Ilicic, Piccoli. A disp.: Rossi, Sportiello, Toloi, Maehle, Palomino, Gosens, Murile, Freuler, de Roon, Malinovskyi Djimsiti, Pessina, Da Riva, Zapata. All.: Gasperini

ALESSANDRIA (3-4-3): Russo; Mantovani (13' pt Cosenza), Benedetti, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba, Beghetto; Orlando, Marconi (25'pt Corazza), Arrighini. A disp.: Crisanto, Pisseri, Blondett, Chiarello, Eusepi, Speranza, Pierozzi, Mora, Giorno, Kolaj. All.: Longo

ARBITRO: Sozza di Seregno

ASSITENTI: Zingarelli e Pagliardini di Siena

NOTE: Giornata caldissima, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Angoli: Recupero: