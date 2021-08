Parole e musica, i primi nomi

SAN SALVATORE - Bianconi dei Baustelle, Malika Ayane, Erica Mou, Nada, Van de Sfroos e Samuel dei Subsonica sono i protagonisti della 16esima edizione di “PeM! Parole e Musica in Monferrato”, la rassegna di incontri, racconti e canzoni che dal 22 agosto alla fine di settembre toccherà i comuni di San Salvatore, Balzola, Lu e Cuccaro Monferrato, Valenza e Mirabello. Non solo: ci saranno anche un omaggio a Ezio Bosso e l'ormai tradizionale passeggiata letteraria.

Ma altri nomi di grande rilievo saranno svelati dopo Ferragosto, come spiega il giornalista Enrico Deregibus, direttore artistico della manifestazione.

Intanto, ecco il programma parziale:

22 agosto, ore 21.15: Francesco Bianconi (San Salvatore Monferrato)

28 agosto, ore 18.30: Malika Ayane (Lu Cuccaro Monferrato)

3 settembre, ore 18.30: Nada (Balzola)

8 settembre, ore 21.15: Davide Van De Sfroos (Valenza)

9 settembre, ore 21.15: Erica Mou (Mirabello Monferrato)

19 settembre, ore 18.30: Samuel (San Salvatore Monferrato)

23 settembre, ore 21.15: omaggio a Ezio Bosso (Balzola)

24 settembre, ore 20.30: passeggiata letteraria dedicata a Dante (San Salvatore Monferrato)



Gli appuntamenti sono a ingresso libero. Prenotazione posto obbligatoria indicando nome e cognome e recapito telefonico a segreteria.pem@gmail.com o al numero 3714369046 (dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12).