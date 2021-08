"Potete riaprire le finestre", domato l'incendio in discarica

CASTELCERIOLO - "Probabilmente per autocombustione". Per Palazzo Rosso l'ennesimo rogo nato nell'area stoccaggio degli ingombranti si è acceso da solo, per cause naturali. L'incendio è scoppiato intorno alle 16 ma, nonostante la nube che si poteva scorgere da chilometri di distanza, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale hanno sempre avuto la situazione sotto controllo.

Sebbene il rogo sia stato domato, i pompieri continueranno ad irrorare il cumulo per tutta la notte. Per quanto concerne i fumi Arpa in un primo momento aveva consigliato in via precauzionale gli abitanti delle frazioni di Spinetta Marengo e Litta Parodi di tenere chiuse le finestre.

ra fatti primi rilievi Arpa comunica che non sono presenti concentrazioni rilevanti di sostanze nocive o pericolose per la popolazione. "E’ dunque possibile per gli abitati riaprire le finestre".