Torregarofoli, strada e ferrovia chiuse per incendio

TORREGAROFOLI - E' sotto controllo l'incendio che si è sviluppato, poco fa a Torregarofoli, frazione di Tortona in direzione Alessandria, ma restano chiuse sia la tratta ferroviaria che la strada fra Tortona e San Giuliano Vecchio. Sono stati evacuati anche la piscina e il centro sportivo.

L'estensione è di circa 3km: le fiamme costeggiano sia la statale che la ferrovia. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco e tre dell'Aib, specializzate in incendi boschivi. In questi minuti sta arrivano un un elicottero Drago dei vigili del fuoco, direttamente dall'aeroporto di Malpensa, per effettuare una ricognizione dell'area ed eventualmente procedere con lanci di acqua.