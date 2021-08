Sampdoria - Alessandria, dieci anni dopo

GENOVA - Squadra obbligata per l'Alessandria nei 32esimi di Coppa Italia al 'Luigi Ferraris'. Anche Cosenza è indisponibile, così in difesa Parodi resta a d, Benedetti al centro e Mora a drdyts. In mezzo Ba fa coppia con Casarini. In attacco Corazza preferito a Eusepi e Chiarello a Orlando.

Sampdoria con il 4-2-3-1. In difesa Murillo e Chabot coppia di centrale, a centrocampo i due mediani sono Ekdal e Thorsby, in attacco, a sinistra Jankto preferito a Damsgaard dall'inizio

SAMPDORIA - ALESSANDRIA 0-1



Marcatori: pt 8' Chiarello



PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

11' Gol annullato alla Samp: Quagliarella è davanti a tutti quando raccoglie la palla di Gabbiani e la tocca alle spalle di Pisseri, ma si alza la bandierina del fuorigioco



10' Occasione per il raddoppio: ripartenza dei Grigi, Corazza da destra in mezzo per Chiarello, libero, che incrocia troppo un rigore un movimento

8' GOOOL Alessandria in vantaggio: Chiarello ruba la palla che Murillo ingenuamente perde ai 35 metri. Avanza e incrocia sul palo più lontno. Palla sul montante e poi alle spalle di Audero

4' Conclusione di Candreva dentro l'area, Pisseri blocca sicuro

2' Si sentono solo cantare i tifosi grigi. Calore e passione allo stato puro



1' Pochi secondi ed è già angolo per la sampdoria. Senza esito

Le formazioni

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Beresynski, Murillo, Chabot, Augello; Ekdal, Thorsby; Candreva, Gabbiani, Jankto; Quagliarella. A disp.: Ravaglia, Falcone, Verre, Torregrossa, Depaoli, Colley, Askildsen, Caprari, Ferrari, Murru, Damsgaard, Trimboli. All.: D'Aversa

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mora, Benedetti, Parodi Mustacchio, Casarini, Ba, Beghetto; Chiarello, Corazza, Arrighini. A disp.: Crisanto, Russo, Blondett, Eusepi, Orlando, Speranza, Pierozzi, Giorno, Di Gennaro, Ghiozzi, Kolaj. All.: Longo

Arbitro: Colombo di Como

Assistenti: Di Iorio e Affatato del Verbano Cusio Ossola, quarto ufficiale Giodano di Novara, Var Marinelli di Tivoli, assistente Var Mazzoleni di Bergamo

Note: Serata calda, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Angoli: Recupero