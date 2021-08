Hsl 'firma' un allievo di Longo

TORTONA - Hsl Derthona potenzia la fascia sinistra: dopo i due giovani laterali, scuola Pro Vercelli aggiunti ieri, Imperato e Brollo, la società tortonese 'firma' Matteo Procopio, che in carriera ha giocato tra i professionisti.

Classe 1996, terzino sinistro, che gioca anche più alto, nella linea di centrocampo, l'ultimo arrivato è un allievo di Moreno Longo. L'attuale tecnico dell'Alessandria lo ha avuto in rosa nella Primavera del Torino vincitrice dello scudetto 2015, 14 presenze. L'anno dopo ancora al Toro, con il debutto nella Uefa Youth League, poi alla Cremonese, campionato 2016 - 2017, culminato con la promozione in B: per Procopio 12 gare, tra i cadetti, nell'annata successiva, gioca 2 volte.

Va al Sudtirol nel 2018 - 19, fino a gennaio, e poi alla Reggina, 15 volte in campo. Passa poi al Lecco nel 2019 - 2020, 14 gettoni e 1 rete, la prima tra i professionisti. Svincolato dal Toro, si è accordato con il Derthona, a disposizione di Zichella, che potrà anche utilizzarlo come centrale in una linea a 3.

Hsl giocherà questa sera, alle 20, il 2° Memorial Lorenzo Traverso, al 'Pedemonte' di Gavi, con Polisportiva Gaviese e Vogherese.