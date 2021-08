Alessandria, è la tua 'prima'

BENEVENTO - E' la sera della 'prima' per l'Alessandria. Al 'Vigorito' l'atmosfera di un debutto, i cori dei tifosi che sono arrivati con pulmini e macchine, all'ingresso delle squadre i fischi del pubblico beneventano.

Longo non si fida della tenuta di Marconi dall'inizio e si affida allo stesso attacco schierato in Coppa contro la Sampdoria, con Corazza al centro. Non c'è Eusepi, neppure convocato, segnale di una partenza imminente (verso Messina, che lo sta tentando con un biennale). Al centro della difesa torna, invece, Di Gennaro, centrocampo annunciato.

Caserta opta per il 4-3 2-1, Sau terminale offensivo, con Improta e Insigne alle spalle. I tre di centrocampo, Elia, Calò e Ionita. La linea arretrata ha Letizia e Foulon esterni, Glik (recuperato) e Pastina.

BENEVENTO - ALESSANDRIA 1-1

Marcatori: pt 7' Corazza, 23' Insigne rig



PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

23' Insigne pareggia dal dischetto

20' Rigore per il Benevento (intervento di Di Gennaro su Letizia) Insigneesul palo. ma dopo due minuti l'arbitro fa ripetere (Pisseri si sarebbe mosso prima: segnalazione Var)

18' Gioco fermo per un brutto intervento su Beghetto, non sanzionato. Longo ne approfitta per dare indicazioni a Chiarelo

14' Ammonito Benedetti per gioco falloso su Improta

13' Molto attento Pisseri sulla palla che Insigne ruba a Parodi

10' Grande parata di Pisseri sul tocco sottoporta di Sau

7' GOOOL dell'Alessandria: Mustacchio prende il tempo a Foulon e mette in area, Corazza anticipa Pastina e con un pallonetto scavalca Paleari. Joker firma la prima storica rete dei Grigi in B



1' Il calcio d'inizio è dell'Alessandria. Pisseri sotto lo spicchio dei tifosi grigi

Le formazioni

Benevento (4-3-2-1): Paleari; Letizia, Glik, Pastina, Foulon; Elia, I, Ionita; Calò; Insigne, Sau. A disp.: Manfredini, Acampora, Basit, Vokic, Kragl, Vogliacco, Di Serio, Moncini, Masciangelo, Talia, Sanogo, Barba. All.: Caserta.

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Benedetti, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba, Beghetto; Chiarello, Corazza, Arrighini. A disp.: Crisanto, Russo, Marconi, Orlando, Speranza, Pierozzi, Mora, Giorno, Palombi, Ghiozzi, Kolaj, Celesia.

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Assistenti: Scatragli di Arezzo e Garzelli di Livorno, quarto ufficiale Carella di Bari; Var Dionisi di L'Aquila, assistente Var Bottegoni di Terni

Note: Serata calda, terreno in buone condizioni. Spettatori: Ammoniti: Angoli: Recupero: