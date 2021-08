Sunset Music Festival, c'è Gue Pequeno. Sul palco anche Yomi Wave

NOVI LIGURE — È una delle colonne portanti del rap italiano e sabato 11 settembre sarà in concerto a Novi Ligure: è Gue Pequeno. L’ex membro dei Club Dogo sarà la star della prima edizione del Sunset Music Festival, che si terrà nel piazzale della ex caserma Giorgi, in via Verdi. Insieme a lui, la line up prevede Rico Mendossa, Zoelle e il novese Yomi Wave. Inoltre, vi sarà un dj set con Francolino, Pirro, Rayuela, Teoty e Zanna. Showman della serata, Vincenzo De Marco.

Gue Pequeno ha bisogno di poche presentazioni: è uno dei rapper tra i più influenti in Italia e fin dall’inizio della sua carriera ormai ventennale è diventato un punto di riferimento per la scena hip hop. Rico Mendossa è un artista di Torino affermato nella scena hip hop e Zoelle è arrivata terza al contest nazionale “Machete Cantera” con il suo “Bonnie e Clyde”.

Ma tutti gli occhi saranno puntati anche su Yomi Wave, alias Samuele Gatti, un talento novese della musica rap. Il 19enne è reduce dal successo di “Anima”, il suo ultimo singolo cantato in coppia con Asya, che ha ricevuto le attenzioni della casa discografica Believe Music Italia, la stessa che produce nomi di primo piano del panorama nazionale come Ultimo, Arisa e Random.

Il concerto sarà soggetto alle normative anti Covid. Apertura porte ore 19.30. Biglietti in vendita dai 15 ai 50 euro.



Yomi Wave (Samuele Gatti)