Diabetologia, certificazione Amd per il dottor Gallo

ALESSANDRIA - Anche il dottor Marco Gallo, direttore di Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, è tra i 45 professionisti in Italia ad aver ottenuto la certificazione delle competenze da parte dell’Associazione Medici Diabetologi (Amd) e della Sa Certification, ovvero il primo ente di certificazione accreditato operante sotto l’egida di Accredia (Ente italiano di accreditamento).

In particolare, il dottor Gallo ha sostenuto e superato l’esame di certificazione per il profilo “Medico diabetologo esperto in gestione delle complicanze cardiovascolari in pazienti con diabete di tipo 2”, riconosciuto a livello internazionale. Si tratta quindi di un importante traguardo che, valutando positivamente e in maniera imparziale le competenze pratiche e specialistiche del professionista aziendale, testimonia ulteriormente la qualità dell’assistenza fornita ai pazienti di Diabetologia e conduce a una sempre maggiore specificità delle cure.

A fronte delle oltre 5mila iscrizioni ai percorsi formativi avviati dalla Sa Certification a supporto del raggiungimento dei requisiti necessari per accedere all’esame di certificazione e alle oltre 20 Fad attive di preparazione, è evidente la grande rilevanza del progetto che fornisce ulteriore lustro al riconoscimento delle competenze dei professionisti dell’Ospedale di Alessandria.