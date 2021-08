Terremoto in Forza Italia: lasciano sei consiglieri?

ALESSANDRIA - Terremoto politico a Palazzo Rosso: sei consiglieri comunali di Forza Italia - che sarebbero il capogruppo Maurizio Sciaudone, Mauro Bovone, Stefano Foglino, Federico Guerci, Caterina Micò e Angela Poggio - sarebbero pronti a lasciare il gruppo. Tra gli 'azzurri' resterebbero dunque solo Carmine Passalacqua, oltre ovviamente al vicesindaco Davide Buzzi Langhi e agli assessori Monica Formaiano e Paolo Borasio.

Lo scontro interno iniziato circa un mese fa dopo la nomina - voluta dal coordinatore regionale Paolo Zangrillo - dello stesso Buzzi Langhi a commissario cittadino del partito non si è dunque placato. Una decisione, stando a quanto filtra dall'interno del movimento di Silvio Berlusconi, presa non contro la persona il vicesindaco o l'ex coordinatore Piercarlo Fabbio, ma per la mancanza ormai totale di dialogo e confronto. E l'appoggio alla maggioranza e al sindaco Cuttica di Revigliasco non è in discussione.