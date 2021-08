Frediani piace alla Fermana. Eusepi, due pretendenti

ALESSANDRIA - Marco Frediani è un sicuro partente. Per l'esterno offensivo, reduce da una stagione poco fortuinata, due infortuni e il covid, si è fatta avanti la Fermana.

Frediani, scuola Roma e poi Parma, ha svolto quasi tutta la preparazione a parte, per un problema muscolare nei primi giorni del ritiro a Cantalupa, di fatto mai utilizzato nelle amichevoli e, ora, fra coloro che lasceranno Alessandria.

Nei primi giorni di mercato la Fermana aveva mostrato interesse anche per Cosenza, non 'ricambiato'. Ma la società pare non voler rinunciare al difensore, seguito anche dal Taranto, matricola ambiziosa.

Pretendenti per Eusepi

Le squadre interessate a Umberto Eusepi, in C, ci sono: la prima è stata la Juve Stabia, destinazione poco gradita. Anche con la Reggiana qualche problema di intesa. Ora anche il Padova si è fatto avanti, e le ambizioni di promozione dei veneti potrebbero avere un peso sulla decisione. Proprio contro i biancoscudati Eusepi ha fatto la sua ultima apparizione in maglia grigia, nel preturno di Coppa Italia.