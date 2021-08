Capodanno Alessandrino: con i Grigi, con le B

ALESSANDRIA - Il Capodanno è iniziato. Quello alessandrino, il 31 agosto, peculiarità solo di questa città che oggi indossa il colore della passione e celebra i Grigi in B e tutte le eccellenze con la B.

Il via al Mezzolitro, con il presidente Luca Di Masi, il capitano Giuseppe Prestia, Simone Sini, Federico Vaio, Gigi Poggio, Michele Amisano e Mario Di Cianni a rappresentare anche la tifoseria.

Count down di Franco Rangone, poi brindisi, presenti quasi tutta la giunta guidata dal vicesindaco Davide Buzzi Langhi, la Fondazione Solidal, che ha con l'Alessandria Calcio e i suoi sostenitori un rapporto speciale, il Veteran Car Club Bordino (un'altra B eccellente), molti appassionati. A mezzogiorno tappi che volano, centinaia di selfie e autografi con presidente e giocatori, la colonna sonora con gli inni eseguiti da Rangone. Per Di Masi una delle opera di Denise Bistolfi, con il Moccagatta e la B, e le spillette realizzate da Giulia Cantù, originalissime, in vendita a offerta per l'AlAil. E per Monica Moccagatta, la 'mamma' di questo evento, la maglia ufficiale dell'Alessandria, con il numero 17 (come il Capodanno) consegnata dal presidente

La festa ora si sposta in centro: dalle 17 in molti locali, alle 18.30 il brindisi vitaminico alla Parafarmarcia Crova, dalle 19 apertivi e poi cene. I cimeli della promozione, già esposti al Mezzolitro, saranno all'Irish Pub, il pallone dei rigori e le scarpe di Matteo Rubin, concessi da Museo Grigi. Concerti (al Gypsy's, da Hop) e dj set e ancora calici al cielo a mezzanote. Che sia davvero un Buon anno.