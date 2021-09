Il 'Moccagatta' è pronto per la B

ALESSANDRIA - Il 'battesimo' del Moccagatta che, dopo due mesi, è uno stadio da B, sarà sabato, alle 15, con una 'classica' d'estate, l'amichevole con il Genoa, che sarà a porte chiuse.

La Commissione di vigilanza ha dato parere favorevole dopo l'ultimo sopralluogo che, oltre a valutare i dieci tornelli negli accessi e gli altri interventi, ha concesso l'agibilità alla tribuna laterale scoperta, lo spicchio di spalti accanto alla sud che ha molti estimatori, anche l'indimenticato Alfredo Quaglia.

E' stata una corsa contro il tempo, di fatto senza pause, grazie a squadre di professionisti che non si sono mai fermate, completando tutte le opere richieste (campo compreso) per rispettare i criteri della seconda serie nazionale. "Se prima era un gioiellino - così Luca Di Masi in uno degli ultimi sopralluoghi - adesso è un piccolo diamante".

Prosegue la campagna abbonamenti: la prelazione per chi aveva la tessera nella stagione 19 - 20 sarà valida fino alle 9.30 del 3 settembre, mentre alle 16.30 di venerdì scatterà la vendita libera delle tessere rimaste per arrivare a 1000.Domani, giovedì, e il 3 aperti anche i botteghini, dalle 16.30 alle 19.30.