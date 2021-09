Caduta sul lavoro a Piovera: un ferito

ALLUVIONI PIOVERA - Incidente sul lavoro questa mattina a Piovera: una persona, a seguito di una caduta, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e dai Vigili del Fuoco di Alessandria mediante l'autoscala. Nonostante il ricovero in codice rosso, non è in pericolo di vita.

Sul posto sono sopraggiunti anche Carabinieri e Spresal.

Seguono aggiornamenti.