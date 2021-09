ALESSANDRIA - I Grigi debuttano in B al Moccagatta e torna 'L'Orso in casa', la pubblicazione dell'Alessandria calcio, a cura dell'ufficio stampa, in edicola con Il Piccolo e domani allo stadio.

Nel primo numero la presentazione di un campionato 'Bestiale', la scheda dettagliata sul Brescia, una pagina di storia, a cura di Museo Grigio, su Gino Corioni, per molte stagioni presidente delle 'rondinelle'.

E, ancora, riflettori su Andrea Beghetto, per conoscere meglio uno dei volti nuovi. E un reportage sui lavori allo stadio, che si è rifatto il look per indossare l'abito giusto per la B.

Spazio anche al settore giovanile, con le squadre che parteciperanno ai campionati nazionali.

