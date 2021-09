Aveva cocaina e 1500 euro in contanti: denunciato spacciatore

CASTELNUOVO SCRIVIA - I Carabinieri di Castelnuovo Scrivia hanno denunciato in stato di libertà un 34enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nella tarda serata del 4 settembre, i militari, nel corso di un controllo nei pressi di un esercizio pubblico molto frequentato dai ragazzi, hanno notato la presenza sospetta dell’uomo, già conosciuto, che sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di quattro involucri in cellophane contenenti 1,22 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e oltre 1.500 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività illecita. Al 34enne è stata contestata anche la guida senza patente poiché revocata: era stato notato poco prima alla guida di un'auto con cui aveva eluso un controllo.