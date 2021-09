Alessandria - Brescia: il debutto

ALESSANDRIA - Il gorno più atteso. Il debutto al 'Moccagatta', dove la B torna 46 anni dopo l'ultima volta.

C'è il Brescia, che ha iniziato forte il campionato, due vittorie, sette reti segnate e una sola subita. I Grigi cercano il primo risultato utile, davanti ai loro tifosi. Longo sceglie l'esperienza in mezzo al campo, con Casarini, oggi capitano, e Bruccini. In attacco è Chiarello a vincere il ballottaggio con Orlando.

Filippo Inzaghi dà fiducia agli uomini che hanno vinto le prime due gare, con il 4-3-2-1, Palacio parte sempre dalla panchina, come Moreo

ALESSANDRIA - BRESCIA 0-0

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - LIVE

Primo tempo

45' Tre minuti di recupero



41' Sempre Alessandria: Mustacchio in area per la deviazione di Bruccini, che arriva in corsa, si inserisce e colpisce di sinistro. Joronen si accortoccia e para

39' Super Pisseri alza sulla traversa con la punta delle dita la conclusione di Léris

36' Ancora Alessandria vicino al gol: Casarini taglia il campo per Beghetto, che raccoglie la palla tocca da Palombi, entra in area, il suo cross taglia la difesa, Chiarello in tuffo manda sulla traversa

33' Giallo anche per Corazza

32' Ammonito Beghetto per intervento falloso su Matejiu

31' Tramoni dal limite, a fil di palo

29' Grigi ancora pericolosi: Mustacchio in area per la girata di Corazza, Joronen si salva d'istinto. Si alza la bandierina per un fuorigioco molto dubbio

25' Cooling break

24' van de Looi del limite. tiro sporcato e parato senza problemi

15' Incertezza di Di Gennaro in area, poi rimedia e il pericolo è sventato

13' Sinistro diBajic dal limite. Debole, parato

7' Palla di Jagiello in area, per il colpo di testa di Bajic. C'è una deviazione, è angolo

5' Occasione gol per i Grigi: sugli sviluppi di un angolo da destra, la palla arriva a Casarini, a campanile per Corazza che è libero davanti a Joronen. Il portiere respinge con il corpo

2' Ripartenza dei Grigi: Mustacchio per Casarini, conclusione dai 20 metri alta

1' Ore 14.01: il primo fischio al Moccagatta in B dopo 46 anni

Le formazioni

Alessandria (3-4-3): Pisseri; mantovani, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Bruccini, Beghetto; Chiarello, Corazza, Palombi. A disp.: Russo, Ba, Lunetta, Marconi, Arrighini, Benedetti, Orlando, Pierozzi, Palazzi, Milanese, Kolaj, Celesia. All.: Longo

Brescia (4-3-2-1): Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac; Leris, van de Looi, Bertagnoli; Jagiello, Tramoni; Bajic. A disp.: Linner, Karacic, Ndoj, Spalek, Palacio, Moreo, Huard, Labojko, Cavion, Bisoli, Olzer, papetti. All.: Inzaghi

Arbitro: Fourneau di Roma1

Assistenti: Di Gioia di Modena e Di Giacinto di Teramo, quarto ufficiale Angelucci di Foligno. Var Banti di Livorno, assistente Var Rocca di Catanzaro

Note: Giornata calda, terreno in buone condizioni. Spettatori. Ammoniti: Beghetto, Corazza per gioco falloso Angoli: 5-2 per il Brescia Recupero: